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Hatay'da Çiftçiler Zirai Dondan Korunarak Limon Hasadı Yapıyor

Hatay'da Çiftçiler Zirai Dondan Korunarak Limon Hasadı Yapıyor
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çiftçilerin aldığı önlemler sayesinde zirai dondan etkilenmeyen limonlar, tarlada kilogram fiyatı 15 TL'den satılıyor. Soğuk hava koşulları birçok ürünü etkilese de Arsuz'daki üreticiler, hasatlarını başarıyla devam ettiriyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çiftçilerin aldığı önlemlerle zirai dondan etkilenmeyen limon, bahçede kilogram fiyatı 15 TL'den alıcı buluyor.

Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava tarım alanlarına zarar vermişti. Bölgedeki limon bahçelerinde daldaki ürün zarar görmüştü. Önemli limon üretim merkezlerinden olan Arsuz'da çiftçilerin aldığı önlemler bir nebzede olsa ürünün dondan etkilenmesinin önüne geçti. Hasadı devam eden limon tarladan 15 TL'den alıcı buluyor. Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL yevmiye kazanıyor.

"Marketlerde limon satışı 25 TL tarlada 15 TL'den satılıyor"

Soğuk havaların etkili olduğunu ve birçok ürünün zarar gördüğünü anlatan 33 yaşındaki çiftçi Kadir Türkmen, "Arazimiz 40 dönüm, sabah saat 07.00'de hasada başlayıp öğlen saat 12.00-13.00 gibi bitiriyoruz. 40 dönüm araziden 15-16 ton limon hasat ediyoruz. Marketlerde limon satışı 25 TL tarlada ise 15 TL'den satılıyor. Şu anda bu limonları makasla zor kesiyoruz, elimizi atıyoruz elimizle birlikte geliyor soğuktan dolayı çok zarar gördü ürünler. Adana'daki, Arsuz ve Erzin'deki çiftçiler şu anda perişan don vurdu gitti. Hatay Arsuz'da limon şu anda iyi buraya fazla don vurmadığı ve çiftçilerin de önlemini almış olmalarından dolayı buradaki limonların durumu çok iyi. Üreticiler de Hatay'a gelip limon alıyorlar. Biz yevmiye olarak bin TL kazanıyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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