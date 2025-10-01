Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! 3 detay binlerce lira değerinde

Son yıllarda koleksiyon meraklıları arasında hatalı basım paralar büyük ilgi görüyor.

KOLEKSİYONCULARIN YENİ GÖZDESİ

Özellikle nadir bulunan örnekler, yalnızca nostaljik değil aynı zamanda yatırım değeri açısından da dikkat çekiyor. Bu ilginin en güncel örneklerinden biri, 1986 yılında basılan hatalı bir 50 liralık madeni para.

3 HATA DEĞERİNİ KATLIYOR

Koleksiyonerleri cezbeden bu özel madeni para, aynı anda üç ayrı baskı hatasını taşıyor. Uzmanlara göre, bu durum onun değerini katlayan en önemli unsur. İlk dikkat çeken hata, madeni para üzerindeki ay-yıldızın baskı merkezine göre kaymış olması. İkinci olarak, Atatürk portresinde özellikle yüz ve göz çevresinde "gözyaşı" izlenimi veren belirgin bir bozulma göze çarpıyor. Üçüncü hata ise, "50" rakamının olması gerekenden büyük ve orantısız biçimde basılmış olması.

5 BİN TL'NİN ÜZERİNDE ALICI BULUYOR

Eskiden yalnızca nominal değeri kadar kıymet verilen bu tür paralar, artık koleksiyon piyasasında ciddi meblağlara alıcı buluyor. Özellikle bu 1986 tarihli hatalı 50 TL, nadirliği sayesinde 5 bin TL'nin üzerinde fiyatlara el değiştiriyor.

TALEP ARTTIKÇA HIZLA DEĞER KAZANIYOR

Uzmanlar, bu artan ilginin en büyük nedeninin piyasadaki arz-talep dengesi olduğuna dikkat çekiyor. Sınırlı sayıda bulunan ve nadir hatalar taşıyan bu tür paralar, zaman içinde daha da kıymetli hale geliyor. Hem koleksiyoncular hem de alternatif yatırım arayışında olanlar için bu madeni paralar, önemli birer fırsat sunuyor.