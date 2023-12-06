Harmancık'ta Çiftçilere Ceviz Fidanı ve Korunga Tohumu Dağıtıldı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çiftçilere ceviz fidanı ve korunga tohumu dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hayvancılığı ve Tarımı Geliştirme Birliği (HAGEL), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Harmancık Belediyesi işbirliğiyle ceviz üretimini geliştirmek için projelendirilen organizasyon kapsamında ilçedeki 135 çiftçiye yüzde 70 hibeli 4 bin adet ceviz fidanı ve 5 ton korunga tohumu teslim edildi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çiftçilere ceviz fidanı ve korunga tohumu dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hayvancılığı ve Tarımı Geliştirme Birliği (HAGEL), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Harmancık Belediyesi işbirliğiyle ceviz üretimini geliştirmek için projelendirilen organizasyon kapsamında ilçedeki 135 çiftçiye yüzde 70 hibeli 4 bin adet ceviz fidanı ve 5 ton korunga tohumu teslim edildi.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, belediye bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, geçen yıllarda da çiftçilere fidan ve tohum desteğinde bulunduklarını hatırlatarak, "İşbirliğiyle hazırladığımız projelerle üreticilerimize katkı vermeye devam edeceğiz. Başkanımız Alinur Aktaş başta olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bereketli olsun inşallah." dedi.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çoruh, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Ay, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.