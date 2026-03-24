Hareket Proje, "ESTA Mükemmellik Ödülleri"nde iki kategoride finale kaldı

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, ESTA Mükemmellik Ödülleri'nde 'Kombine Teknikler' ve 'İş Sağlığı ve Güvenliği' kategorilerinde finalist oldu. Şirket, yapay zeka destekli 'H-CORE' güvenlik performans ekosistemi ve 'Sazlıdere Köprüsü' projesi ile öne çıkıyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, Avrupa Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinç İşletmecileri Birliği tarafından düzenlenen ESTA Mükemmellik Ödülleri'nde "Kombine Teknikler" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" kategorilerinde finalist oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hareket, İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde finalist olan proje kapsamında sıfır tolerans gerektiren çalışma ortamları için geliştirdiği yapay zeka destekli "H-CORE" güvenlik performans ekosistemiyle öne çıkıyor.

Proje, sahaya özel kurgulanan çözümler ve veri odaklı yaklaşımıyla iş güvenliği süreçlerini proaktif yöneterek riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

Kombine Teknikler kategorisinde de "Sazlıdere Köprüsü" projesiyle finale kalan şirket, projeye özel geliştirdiği mühendislik çözümleriyle dikkati çekiyor.

Köprünün yapım sürecinde, 60 ton ağırlığındaki geçici çelik kafes sisteminin sökülmesi ve kontrollü şekilde indirilmesi için birden fazla tekniğin entegre edildiği uygulama hayata geçirildi.

Çalışma, şirketin ileri mühendislik gerektiren operasyonlarda esnek, yenilikçi ve sahaya özel çözümler üretme yetkinliğini ortaya koyuyor.

Şirket, 16 Nisan'da Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenecek ödül töreninde Türkiye'yi temsil ederek, Türk mühendisliğinin küresel ölçekteki rekabet gücünü ortaya koymayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
