Hani'ye müjde; ilçe halkı doğalgaza kavuşuyor - Haberler

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Hani'ye müjde; ilçe halkı doğalgaza kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hani'ye müjde; ilçe halkı doğalgaza kavuşuyor

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale'nin vatandaşların ucuz ve temiz enerji olan doğal gaza kavuşması için başlattığı girişimler sonuç verdi.

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale'nin vatandaşların ucuz ve temiz enerji olan doğal gaza kavuşması için başlattığı girişimler sonuç verdi.

İlçede yapılacak kazı yerlerinin keşfi için incelemelerde bulunan Diyargaz Anonim Şirketi yetkilileri, ilk kazının Temmuz ayın içinde başlayacaklarını belirtirken, Belediye Başkanı Lale, projenin 2023'ün ilk çeyreğinde hayata geçeceği müjdesini verdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinin doğal gaza kavuşması için çalışmalar resmen başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla yapılan görüşmelerin sonucunda bakanlık koordinasyonunda, BOTAŞ, Diyargaz ve ilgili dağıtım şirketleriyle yapılan toplantıda, Hani'nin "2021-2026 Döneminde Doğal Gaz Arzı Planlanan Yerleşim Yerleri" arasına alınması kararı alındı. Karar bünyesinde Hani'ye ilk heyet, dün geldi. Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Diyargaz Yapım İşletme Müdürü Hakkı Karabacak, Proje Müdürü Hakan Akyol ve firma yetkilisi Mehmet Yardımcı, ilçede kazı yapılacak yerlerin tespiti incelemelerde bulundu.

Kurban Bayramı sonrası ilk kazı çalışmasını Temmuz ayında başlatacaklarını belirten Diyargaz yetkilileri, Hani Belediyesini ziyaret ederek, Kaymakam Abdullah Yüksel ve belediye yöneticileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, göreve geldikleri ilik günden itibaren ilçenin temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik girişimlerin pozitif sonuç verdiğini söyledi. Hayata geçirilen onlarca projenin bulunduğunu ve daha fazlasının da projelendirildiğini anlatan Lale, "Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde doğalgaz konusunu aktarmış, Ankara ziyaretimizde de onay müjdesini vermişti. Kırsalda yer alan ilçemizin temel eksikliklerini gidermek, vatandaşlarımızın modern ve rahat bir yaşama kavuşması için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde hayata geçecek olan doğalgaz projemizin ilçemize gelmesinde büyük emeği olan kıymetli Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, vekillerimize, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Diyarbakır Hisarcık Hani Ekonomi Haberler

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