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Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

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TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre; memur maaşlarına yapılan zam oranı 19,31 olurken en düşük memur maaşı da 39 bin 206'ya çıktı.

Haziran aylık 1,64 yıllık 71,60 olarak açıklanmasıyla birlikte 2024 Temmuz için memur maaşı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle belirlenen oran üzerinden hesaplanıyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün Temmuz döneminde yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 39 BİN LİRA OLDU

Bu kapsamda haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre elde edilmiş maaşlar belli oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 19,31 zamla birlikte 39 bin 206 TL'ye çıktı.

İşte kalem kalem yeni maaş tablosu;

  • Memur (Lisans 9/1): 31 bin 806 liradan / 37 bin 947 liraya
  • Teknisyen (9/1): 32 bin 709 liradan / 39 bin 025 liraya
  • İmam-Hatip (8/1): 34 bin 481 liradan / 41 bin 140 liraya
  • Şef (4/1): 33 bin 967 liradan / 40 bin 526 liraya
  • Müdür (1/4): 40 bin 781 liradan / 48 bin 660 liraya
  • Daire Başkanı: 70 bin 848 liradan / 84 bin 528 liraya
  • Genel Müdür: 91 bin 966 liradan / 109 bin 725 liraya
  • Öğretmen (1/4): 34 bin 892 liradan / 41 bin 630 liraya
  • Polis memuru (8/1): 42 bin 715 liradan / 50 bin 962 liraya yükseldi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Memur zammı Memur Zam İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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