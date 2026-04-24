Hanehalkının enflasyon beklentisi 1,67 puan arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, Nisan 2026 dönemine ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi verilerini açıkladı. 3 bin 103 hanehalkı tarafından yanıtlanan sonuçlara göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları 'gıda' ile 'yakıt ve enerji' oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,18 puan artarak yüzde 35,23 oldu.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,03 TL azalarak 52,12 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan 'altın alırım' diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 6,4 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İkinci sırada yer alan 'ev/dükkan/arsa ve benzeri alırım' diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 33,4 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı

Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin tek tek açıkladı
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti

Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar

Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar