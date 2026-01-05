Hamzabeyli tır geçişinde Kapıkule'nin ihracat yükünü paylaştı

Türkiye'nin Avrupa'ya ihracat taşımalarında Kapıkule Sınır Kapısı ana geçiş noktası olma özelliğini sürdürürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı 2025 yılında artan tır trafiğiyle ihracat yükünün paylaşılmasına katkı sağladı.

Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule'de tır geçişlerinde yıl boyunca yoğun bir hareketlilik yaşanırken, bu trafiğin önemli bir bölümünün Hamzabeyli'ye yöneldiği gözlendi.

Aralık ayında Yunanistan'da çiftçilerin düzenlediği eylemler nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'ndaki geçişlerin kısıtlı seyretmesi, tır sürücülerini alternatif güzergahlara yöneltti. Bu süreçte Kapıkule ve Hamzabeyli, ihracat taşımalarında öne çıkan kapılar oldu.

Kapıkule'den geçen yıl 993 bin 849 tır geçiş yaparken ihracat yükünü 520 bin 358 tır geçişi ile de Hamzabeyli Sınır Kapısı karşıladı.

Tırlar için Avrupa'ya açılan bir diğer gümrük İpsala Sınır Kapısı olsa da buradan bir yılda 188 bin tır geçişi oldu.

Kapıkule'den 2024 yılında 1 milyon 18 bin, Hamzabeyli'den de 509 bin 493 tır geçişi yapıldı.

Rakamlar 2025 yılında Kapıkule'deki yüzde 2'lik tır trafiğinin Hamzabeyli'ye kaydığını gösterdi.

"İhracat arttı, araç sayısı çoğaldı"

Kayseri'den Macaristan'a yük taşıyan tır şoförü Cemalettin Mavili, AA muhabirine, Türkiye'nin ihracat hareketliliğinin büyük bir oranının Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yaşandığını belirtti.

Hamzabeyli'nin tır geçişlerinde Kapıkule'ye alternatif olduğuna değinen Mavili, "İhracat arttı, araç sayısı çoğaldı. Kapıkule'nin yükünü Hamzabeyli almaya başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı ve tır parkı verilen hizmet açısından çok güzel oldu." dedi.

Hamzabeyli'de işlemlerin hızlı gerçekleştiğini anlatan Mavili, Bulgaristan ve Hırvatistan tarafının yavaş çalışması nedeniyle uzun saatler beklediklerini ifade etti.

Mavili, ihracata katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını da kaydetti.

"Memnunuz, devletimiz her türlü imkanı sağladı"

İzmir'den Macaristan'a yük taşıyan tır şoförü Veysel Leventoğlu da Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın açıldığı günden bu yana yoğun şekilde çalıştığını anlattı.

Leventoğlu, 20 yıldır Hamzabeyli'den geçiş yaptığını belirterek, "Kapımızda son 2,3 yıldır güzel gelişmeler yaşandı. Tır parkı ve şoförlere sunulan imkanlar arttı ancak bazı eksiklikler de var. Parkın iç kısımlarına da tuvalet, kafe ve restoran yapılırsa imkanları daha da artar. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki çalışmadan memnunuz, devletimiz her türlü imkanı sağladı." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın yavaş çalışması nedeniyle yığılmaların olduğunu anlatan Leventoğlu, bunun da Türkiye'nin ihracatını etkilediğini belirterek, çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Kayseri'den Romanya'ya yük taşıyan tır şoförü Nevzat Akkoç ise 25 yıldır mesleğini sürdürdüğünü anlattı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan sık sık geçiş yaptığını ifade eden Akkoç, "Hamzabeyli 3 kat büyüdü, gelişti." dedi.