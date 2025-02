Hamsinin Kilosu 150 TL'ye Düşerek Tezgahları Şenlendirdi

Karadeniz'in simgesi hamsi, tekrar tezgahlarda bol miktarda yerini aldı. Yaklaşık on gün önce 250 TL'den satılan hamsinin kilosu, son birkaç gündür bol avlanmasıyla 150 TL'ye geriledi.

Trabzon Balık Hali'nde bugünlerde tezgahlarda balık çeşitliliği gözlenirken, hamsinin tekrar tezgahlarda bol miktarda yer alması yüzleri güldürdü. Balıkçılar, bu sezon hamsinin kilosunu 75-300 TL arasında sattıklarını, son birkaç gündür bol avlanmasıyla birlikte on gün öncesine göre fiyatının 150 TL'ye kadar gerilediğini belirttiler. Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, tezgahlarda bolluğun sürdüğünü belirterek, "Tezgahlarımızda sezon başındaki gibi bolluk devam ediyor. Hamsi, istavrit, mezgit, palamut sezonun başındaki gibi bol miktarda çıkmaya devam ediyor. Hamsi 10-15 gün gelgitleri yaşadı ancak son 3-4 gündür bol çıkmaya başladı. Bunda havaların soğuması etkili oldu diyebiliriz. Hamside göç dönemine doğru avlanmanın da farkı var. Hamsinin kilosu 150 TL, istavrit 150 TL, mezgit 150 TL, levrek, çupra 300 TL, somon 250 TL. Halkımız balığa talep gösteriyor. Hamsi bu sezon en yüksek fiyatı 250-300 TL, en az fiyatı da 75-100 TL arasında oldu. Sezonun bitimine doğru hamsi bol çıkınca fiyatı da düştü" dedi.

Balıkçı esnafı Gökmen Aydın ise, hamsinin bir ara kaybolduğunu kaydederek, "Hamsi bugünlerde fena değil. İnşallah Ramazan sonuna kadar böyle devam eder. İstavrit, mezgit, hamsinin kilosu 150 TL. Balık çeşitliliği de arttı, özellikle mezgit, istavrit arttı. Şu an istavrit, hamsi fena değil. Hamsi bir ara kaybolmuştu, tekrar gelmeye başladı" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, kar yağışının ardından hamsinin daha da lezzetlendiğini ifade ederek, "Efsane geri döndü. Özellikle kar yağışından sonra hamsi çok lezzetlendi. Her sene bu dönemler hamsinin gitgel zamanları. Şükürler olsun bu sezon palamut da boldu, hamsi de vardı. Hamsinin şu an kilosu 150 TL. Bir hafta on gün önce hamsinin kilosunu 250 TL'ye satmıştık" dedi. - TRABZON