Haberler

Hamsinin Fiyatı 100 TL'ye Düşünce Kapış Kapış Satıldı

Hamsinin Fiyatı 100 TL'ye Düşünce Kapış Kapış Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hamsinin kilosu havaların düzelmesiyle birlikte 100 TL'ye düşünce, balık satışlarında büyük bir artış yaşandı. Balıkçılar, kısa sürede 50 kasa hamsi satarken, vatandaşlar fiyatlardaki düşüşe büyük ilgi gösterdi.

SAMSUN (İHA) – Yakın zamana kadar kilosu 300 TL'den satılan hamsinin fiyatı 100 TL'ye düşünce kapış kapış satıldı.

Samsun'da havaların düzelmesiyle birlikte denize açılan balıkçılar karaya hamsi dolu kasalarla döndü. Durum böyle olunca da birkaç gün öncesine kadar 300 TL'den satılan hamsinin kilosu 100 TL'ye kadar indi. Vatandaşlar fiyatı düşen hamsiye rağbet gösterirken, balıkçılar ise kısa bir zaman dilimi içerisinde 50 kasa hamsi sattıklarını dile getirdi.

"Bu fiyatlar bedava"

Balık fiyatlarının diğer ürünlerle karşılaştırıldığında bedava olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Yakın zamana kadar hamsinin kilosu 250- TL ile 300 TL arasında satılıyordu. Hamsi, bir süre az oldu. Şu anda ise bol miktarda hamsi var. Bu nedenle kilosu 100 TL'den satılıyor. Vatandaşlar da hamsiye rağbet ediyor. Sezon bu şekilde devam ederse de vatandaşlar hamsiye doyacak. Satışlarımız gayet güzel. Sabahtan öğlene kadar 50 kasa hamsi sattık. Bir 50 kasa daha olsa satardık ancak o kadar hamsimiz yoktu. Hamsinin yanı sıra istavritin, barbunun kilosu 100 TL, mezgidin kilosu 150 TL, çinekop 300 TL, kefal de 150 TL'den satılıyor. Bence bu fiyatlar bedava. Bu fiyatlara memlekette hiçbir şey yok. Balık fiyatları tavuk ve kırmızı et fiyatlarına göre neredeyse bedava denilebilecek seviyede" dedi.

Vatandaşlar da fiyatı 100 TL ile 300 TL arasında değişen balık türlerine hamsi başta olmak üzere rağbet gösterdiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

İmzayı atması an meselesi! Yeni takımı çok sürpriz
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.