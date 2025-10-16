Haberler

Hamsi Fiyatlarında Düşüş: Kilogramı 75 Lira

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75 liradan satışa sunulurken, 3 kilogramı ise 200 liradan alıcı buluyor. Balıkçı Emin Avcı, bu yıl denizden hamsinin bol çıktığını ve fiyatların düşüş göstermesinin beklendiğini ifade etti.

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 75, 3 kilogramı ise 200 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75, istavritin 100, palamut ve mezgitin 150, alabalık ve somonun 300, levrek ve çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Emin Avcı, AA muhabirine, hamside bolluk yaşandığını, fiyatların önceki haftalara göre daha da düştüğünü söyledi.

Hamsinin bu sene sezon sonuna kadar ucuz olabileceğini belirten Avcı, "Hamsinin şu an fiyatı 75 ile 100 arası değişiyor ve çok da ucuz. İşlerimiz güzel, denizden bol çıktığı için ucuz oluyor balık. Bu sene 2-3 ay daha böyle 100 lira civarında gider. Şu anda hamsi bol, istavrit de peşine gelecek inşallah. Hamsi çıkınca diğerlerinin de fiyatı ucuzladı." diye konuştu.

Öte yandan, yoğunluk yaşanan balıkçı pazarındaki birçok tezgahta hamsinin 3 kilogramının 200 liraya satıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
