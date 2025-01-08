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Hamido Baklavaları, 2024'te 100 Ton Baklava İhracatıyla İhracat Lideri Oldu

Hamido Baklavaları, 2024'te 100 Ton Baklava İhracatıyla İhracat Lideri Oldu
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Gaziantep'te faaliyet gösteren Hamido Baklavaları, 2024 yılında 118 ülkeye yaklaşık 100 ton baklava ihraç ederek sektördeki liderliğini sürdürdü. İşletme sahibi Behzat Bozkurt, dijitalleşme ve inovasyonun başarılarındaki etkisine değinerek gelecekte daha büyük hedefler belirlediklerini açıkladı.

Gaziantep'te faaliyet gösteren Hamido Baklavaları, 2024 yılında 118 ülkeye yaklaşık 100 ton baklava ihracatı gerçekleştirerek sektörde ihracat lideri oldu.

Gaziantep'te faaliyet gösteren Hamido Baklavaları, 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da Gaziantep'in ihracat lideri olmayı başardı. Yaklaşık 100 ton baklava ihracatı gerçekleştiren firma, tatlı lezzetlerini 118 ülkeye ulaştırarak global pazarda gücünü bir kez daha kanıtladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin açıklanan verilerine göre Hamido Baklavaları, ihracatta gösterdiği başarı ile sektörün örnek markalarından biri olmaya devam etti. Firma, geleneksel tatları modern üretim anlayışıyla buluşturarak dünya çapında büyük bir müşteri kitlesine ulaşıyor.

"Gelenekten modernliğe bir başarı hikayesi"

Hamido Baklavaları işletme sahibi Behzat Bozkurt, ihracat liderliği konusunda mutlu olduğunu belirterek, "Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinden biri olan baklavamızı dünyanın dört bir yanına taşımak bizim için sadece bir ticaret değil, aynı zamanda bir kültür elçiliği görevi. 2024 yılında da bu görevi başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 118 ülkeye ulaşmak bizim için büyük bir gurur. Üretimden paketlemeye, dağıtımdan müşteri memnuniyetine kadar tüm süreçlerde en yüksek standartları uyguluyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bize güvenen müşterilerimize teşekkür ederim" dedi.

Dijitalleşme ve inovasyonun gücü

Bozkurt, dijitalleşme ve inovasyonun başarılarındaki etkisine de dikkat çekerek, "Hamido Baklavaları olarak, geleneksel lezzetlerimizi dünyanın birçok ülkesi ile buluşturuyoruz. Üretim tesislerimizdeki kalite anlayışı ile hem ürün kalitemizi artırıyor hem de dünya pazarına hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ayrıca dijital platformlarda güçlü bir varlık göstererek müşteri kitlesiyle doğrudan iletişim kuruyoruz. Bu da markamızı global ölçekte daha tanınır hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

"2025 hedefleri daha büyük"

Hamido Baklavaları, 2025 yılında ihracat miktarını artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyor. 2025 yılında yeni hedeflerinin 100 ton ihracat rakamını aşmak olduğunu belirten Behzat Bozkurt, "2025'te hedefimiz 100 ton ihracat rakamını aşmak ve en az 10 yeni ülkeye daha ulaşmak. Gaziantep'in bu eşsiz lezzetini, dünyanın her köşesine tanıtmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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