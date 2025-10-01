Halkbank'ın 'BİGE' Projesi Finalde Yarıştı

Halkbank'ın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "BİGE–Bilim Kızlarla Gelecek" projesinin final etabı "Demo Day" sona erdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, martta başlamasının ardından İlham Buluşmaları, Hackathon ve Hızlandırma Programı ile devam eden projenin son etabı Demo Day'de 10 takım yarıştı.

İstanbul Finans Merkezindeki Halkbank Kulelerinde düzenlenen etkinlikte, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve girişimcilik dünyasına adım atan lise ve üniversite çağındaki genç kızların geliştirdiği projeler, girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin isimlerinden oluşan jüriye sunuldu.

Finalde, tıbbi görüntü analizi yapan sistemlerden, karbon emisyonunu azaltan mikro alg panellerine, elektrikli araçlar için enerji geri kazanım çözümlerinden, biyoplastik üretimine uzanan yelpazede projeler sunuldu. Sunumların ardından gerçekleşen Yatırımcı Buluşması ile takımlar, projelerini yatırımcılarla paylaşma ve ekosistemle doğrudan temas kurabilme fırsatı yakaladı. Son aşamada ise projeler, inovatif yaklaşım, özgünlük, uygulanabilirlik ve teknik yeterlilik kriterleriyle değerlendirildi.

Puanlamaların ardından Demo Day'in birincisi, plastik atık sorununa alternatif çözüm sunan projesiyle "Hempact" oldu. "Wincoi"nin yapay zeka destekli iş bulma projesi ikinci, "Grefins"in fintek ve sürdürülebilirlik alanına çözüm sunan projesi ise üçüncülük elde etti.

Dereceye giren takımlar, projelerini hayata geçirmeleri için maddi ödülün yanı sıra "Generation Unlimited" ve "Entrepreneurship World Cup" isimli uluslararası girişimcilik yarışmalarına başvuru hakkı elde etti.

Proje, genç kızların teknolojiye dayalı fikirlerini hayata geçirmesine, girişimcilik ekosistemine katılmasına ve uluslararası ağlara erişim sağlamasına olanak tanımayı amaçlıyor.