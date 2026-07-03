Haliç Üniversitesi ile Doğa Koleji arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı

Haliç Üniversitesi ile Doğa Koleji arasında eğitim, araştırma, kariyer gelişimi, sosyal sorumluluk ve kurumsal işbirliklerini kapsayan stratejik işbirliği protokolüne imza atıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında uzun vadeli işbirliğini hedefleyen protokol ile öğrencilere yeni eğitim ve gelişim fırsatları sunulması, ortak bilimsel üretimin desteklenmesi ve toplumsal fayda sağlayan projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın ile Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç tarafından imzalanan protokol için düzenlenen törene, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy da katıldı.

Protokol kapsamında taraflar, eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar, staj olanakları, kariyer geliştirme çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluklar, ürün ve hizmet tedariki ile kurumsal etkinliklerde ortak çalışmalar yürütecek.

İşbirliği doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler, tarafların ortak mutabakatıyla belirlenecek uygulama esasları çerçevesinde gerçekleştirilecek. İki kurum arasında öğrenci ve çalışanlara yönelik karşılıklı burs ve eğitim desteklerini içeren uygulamalar da hayata geçirilecek.

Protokol kapsamında Haliç Üniversitesi akademisyenleri tarafından Doğa Koleji öğrencilerine yönelik seminer, konferans, atölye çalışmaları ve kariyer etkinlikleri düzenlenecek.

Ayrıca öğrencilerin üniversite yaşamını yakından tanımalarına katkı sağlayacak kampüs ziyaretleri, laboratuvar uygulamaları ve tanıtım programları gerçekleştirilecek.

İki kurum, ortak araştırma projeleri geliştirerek bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkı sunmayı, uygun görülen alanlarda staj, uygulamalı eğitim ve proje geliştirme faaliyetlerini birlikte yürütmeyi hedefliyor.

İşbirliği protokolü, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve toplumsal fayda sağlayan organizasyonlarda da ortak çalışmaların önünü açacak. Gerektiğinde kurumsal etkinliklerde lojistik destek, teknik ekipman ve organizasyon alanlarında da işbirliği yapılabilecek.

Protokolün, iki kurum arasında sürdürülebilir işbirliği kültürünü güçlendirmesi, öğrencilere nitelikli eğitim ve kariyer olanakları sunması ve ortak bilimsel üretime katkı sağlaması hedefleniyor.