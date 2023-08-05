Haliç Üniversitesi'nden "Akademik Yapay Zeka ve Robotik Bursu"

Haliç Üniversitesi tarafından Türkiye'de ilk kez Yapay Zeka ve Robotik Bursu başlıyor.

Haliç Üniversitesi tarafından Türkiye'de ilk kez Yapay Zeka ve Robotik Bursu başlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türkiye'de ilk kez verilen metaverse burs programını hayata geçiren Haliç Üniversitesi, bu yıl bir ilki daha hayat geçirdi.

Üniversite "Yapay Zeka ve Robotik Bursu ile Staj ve Sertifika Projesi" ile farklı bir bursla daha üniversite adaylarına eğitim imkanı sağlayacak.

Robotik, yazılım, bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve endüstri mühendisliği, endüstriyel tasarım, yönetim bilişim sistemleri ve işletme alanlarında başarı elde eden, ürün geliştiren ve içerik üreten adaylar Haliç Üniversitesi'nden yüzde 100'e varan oranlarda eğitim bursu kazanabilecekler.

Haliç Üniversitesi ve AKINROBOTICS iş birliğiyle Yapay Zeka ve Robotik araştırma ve geliştirme alanında ilerlemek isteyen gençler, iki kurumun sağlayacağı ortak staj ve sertifika programlarıyla da profesyonel destek alabilecekler.

Çalışma için toplam kontenjan, ilgili bölümler için 50 öğrenci olarak hedeflenirken, bu alana yaklaşık 15 milyon liralık yatırım yapacak olan Haliç Üniversitesi, gençlerin geliştireceği yapay zeka ve robotik uygulamalarla kendi Yapay Zeka ve Robotik ekosistemini geliştiren "ilk" üniversite olarak adını ilk sıralara yazdırmaya hedefliyor. Burs aynı zamanda Türkiye'nin ilk Akademik Yapay Zeka ve Robotik Bursu olma özelliğiyle de büyük bir önem taşıyor.

"Yapay Zeka ve Robotik alanı bugünden geleceği ürettiğimiz bir alan"

Burs kapsamında, yapay zeka, robotik, yazılım, bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve endüstri mühendisliği, endüstriyel tasarım, yönetim bilişim sistemleri ve işletme alanlarında başarı elde eden, ürün geliştiren ve içerik üreten adaylar Haliç Üniversitesi'nden maddi değeri kişi başı yıllık yaklaşık 200 bin lirayı bulan ve yüzde 100'e varan oranlarda eğitim bursu kazanabilecekler.

Burs oranının adayın başarı gelişimine göre her sene güncelleneceği belirtilirken, ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarında önceliğin verileceği yazılım, bilgisayar, elektrik-elektronik, endüstri, makine mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, işletme, endüstriyel tasarım programları olması kaydıyla, adayın başarılı projesi gözetilerek, iki ve dört yıllık tüm programları kapsayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, kendisinin de bir makine mühendisi olarak dünyanın yapay zeka ve robotik alanlarında nasıl bir ivme yakaladığını heyecanla takip ettiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bu sektördeki gelişmenin daha çok yeni başladığını açıkça söylemeliyim. Bu sebeple günümüz dijital çağında teknoloji ve bilişimde fark yaratan, yeni pazar alanları ve uzmanlıklar sunan işler ve ürünlere odaklanmalıyız. Yapay Zeka ve Robotik sektörü dijital çağın ve bilişim sektörünün vazgeçilmezlerinden biri haline şimdiden geldi. Biz de Haliç Üniversitesi olarak Yapay Zeka ve Robotik alanını bugünden geleceği ürettiğimiz bir alan olarak görüyoruz.

Bu doğrultuda, gençlerin bilgi ve becerileri olduğu kadar ilgi alanlarını da profesyonel ve akademik mecralara çekmek amacıyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yetenekli, ürün geliştiren adaylara Yapay Zeka ve Robotik bursu vereceğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Proje kapsamında, AKINROBOTICS gibi Türkiye'nin teknoloji üreten başarılı kurumlarından biri ile partner olmamızın ise bizim için ayrıca önem teşkil ettiğini belirtmek isterim. Geliştireceğimiz ürünlerle dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline gelerek, Türkiye'nin Yapay Zeka ve Robotik alanında dünyada söz sahibi olması için elimizden geleni yapacağız."

AKINSOFT ve AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın da yapay zeka ve robot teknolojisinin günümüz dünyasında sağladığı hızlı gelişimi heyecan ve merakla takip ettiklerini, AKINROBOTICS olarak Türkiye adına bu alana katkı sağladıkları için ayrıca onur duyduklarını aktardı.

Yapay zeka ve robotik teknolojiler alanında kendini geliştirmek ve kariyerlerinde zirve yapmak isteyen öğrenciler için yapılan bu iş birliğinin önemine dikkati çeken Akın, "Türk insanının bilime, gelişen teknolojiye ve bilimsel düşünceye ilgisini artırmak ve aynı zamanda robotik teknolojiler alanında yapılan çalışmalarla ülkemizi ilk sıralara taşımak için yapmış olduğumuz iş birlikleri sayesinde, genç nesillere destek olmaya çalışıyoruz.

Haliç Üniversitesi'nin sağlayacağı yapay zeka ve robotik bursunun yanı sıra iş birliğimiz kapsamında gençlerimize, staj ve sertifika programları ile yapay zeka ve robotik alanında kariyer imkanı sunacağız." açıklamalarında bulundu.

Akın, bu iş birliğinin geleceğin yazılımcıları ve mühendisleri için yüreklendirici bir fırsat olduğunu kaydetti. Akın, gelecekte hem ulusal hem de uluslararası arenalarda başarı sağlayacak ve kendini geliştirecek gençlerin yetişmesi için ellerinden gelen tüm desteği daha önce olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'de kariyer imkanı sunuluyor

Haliç Üniversitesi ve Akın Robotics, yeni dönemde hayata geçirecekleri Yapay Zeka ve Robotik AR-GE Merkezi ile yürütülecek ortak staj ve sertifika programlarıyla da Yapay Zeka ve Robotik alanında ilerlemek isteyen gençlere akademik ve profesyonel anlamda destek sağlıyor. Burs alarak geliştirdikleri projeleri seçilen öğrenciler, Haliç Üniversitesi'nin katkılarıyla yıl içinde İstanbul ve yaz aylarında Akın Robotics'in Robotik fabrikasında staj yapma imkanı bulacaklar.

Sertifika programlarıyla da öne çıkacak olan Haliç Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik AR-GE Merkezi ve ekosistemi, blok zincir, veri madenciliği, siber güvenlik, makine öğrenmesi, derin öğrenme, yönetim bilişim sistemleri, yazılım, kodlama, Humanoid & Robotik tasarım, Yapay Zeka marketing ve Yapay Zeka iş yönetimi eğitimleri ve sertifika programlarını da bu yıl hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Haliç Üniversitesi sürekli eğitim merkezleri ve fakültelerinde gerçekleştirilecek eğitim programlarının içeriği ve işleyişleri de iki kurumun ortak çalışmasıyla belirlenecek. Bunun yanı sıra online sertifikasyon programları da yeni eğitim döneminde planlanan yenilikler arasında yer alıyor.