Haliç Üniversitesi, YÖK raporunun "Normalize Atıf Etkisi" kategorisinde birinci oldu

Haliç Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda "Normalize Atıf Etkisi" kategorisinde birinci sırada yer alırken, uluslararası değişim programları kapsamında en fazla öğrenci kabul eden vakıf üniversiteleri arasında ilk 10'da gösterildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Haliç Üniversitesi, 2025 itibarıyla Normalize Atıf Etkisi kategorisinde 4,66 değerine ulaşarak tüm üniversiteler arasında ilk sırada konumlandı.

Bu sonuç, üniversitenin yürüttüğü araştırmaların dünya ortalamasının üzerinde bir atıf etkisi yarattığını ortaya koyarken, bilimsel üretimde nitelik, görünürlük ve etki düzeyinin yüksekliğine işaret etti.

Uluslararasılaşma alanında da güçlü performans sergileyen Haliç Üniversitesi, 109 uluslararası değişim öğrencisini kabul ederek Türkiye genelinde birçok köklü üniversiteyle birlikte üst sıralarda yer aldı. Bu başarı, üniversitenin uluslararası akademik ağlar içindeki etkin konumunu ve öğrenci hareketliliğine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, elde edilen sonuçların üniversitenin bilimsel yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirtti.

Normalize Atıf Etkisi gibi araştırma kalitesini doğrudan ölçen bir göstergede birinci sırada yer almanın, üniversitenin nitelikli bilimsel üretime verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Eryarsoy, şunları kaydetti:

"Akademik çalışmalarımızda nicelikten ziyade etkiyi ve özgünlüğü önceleyen bir anlayışı benimsiyoruz. Aynı zamanda uluslararası öğrenci hareketliliğindeki başarımız, Haliç Üniversitesi'nin küresel akademik alanda giderek daha görünür hale geldiğini göstermektedir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."