Zorlu dönemde halı ihracatçılarının gurur tablosu

TİM 2025 yılı " Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması" araştırmasında, halı sektöründen 17 global firma devler ligine adını yazdırarak tüm sektöre umut ve moral aşıladı.

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki artışlar ile en büyük pazarlardaki talep daralması nedeniyle zorlu bir virajdan geçen halı sektörü, aradığı moral ve motivasyonu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı devler liginde buldu. Tüm olumsuz senaryolara rağmen Türk halısı, küresel pazarlardaki gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması 2025 sonuçlarına göre, listeye halı sektöründen tam 17 global ihracatçı firma girmeyi başardı.

"Bu başarı geleceğe olan inancımızın kanıtıdır"

Sektörün gurur tablosunu değerlendiren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, zorlu piyasa şartlarında elde edilen bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Kaplan, ülke ekonomisine ve halı sektörüne büyük bir katma değer kazandıran firma temsilcilerini ve çalışanlarını yürekten kutlayarak, "Evet, dünya genelinde ve ülkemizde halı sektörünün üretim ve ihracat bacağında ciddi sınavlar verdiğimiz, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu tablo gösteriyor ki; Türk halıcısının pes etmeye niyeti yok. En karamsar dönemlerde bile inovasyona, tasarıma ve yeni pazar arayışlarına yatırım yapan 17 firmamız, Türkiye'nin en büyükleri arasında yerini alarak hepimize umut olmuştur. Bu başarıda emeği olan, fabrikalarda gece gündüz demeden alın teri döken işçimizden, dünya pazarlarını karış karış gezen ihracatçımıza kadar herkesi kutluyorum. Biz bu zorlukları da üreterek ve kenetlenerek aşacağız" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı