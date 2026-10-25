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Hakkari Yüksekova'da asırlık ceviz hasadı vinç yardımıyla yapılıyor

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Hakkari Yüksekova'da asırlık ceviz hasadı vinç yardımıyla yapılıyor
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Hakkari Yüksekova'daki Doski Vadisi'nde asırlık ceviz ağaçlarına ulaşmakta zorlanan köylüler, hasadı vinç yardımıyla yapıyor. Vinçle en yüksek dallara ulaşan üreticiler mahsulü zarar vermeden toplarken, ceviz hasadının yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi'nde ceviz ağaçlarında vinçle hasat mesaisi başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "saklı cennet" olarak nitelendirilen Doski Vadisi'ndeki ceviz ağaçlarında vinçle hasat mesaisi başladı. Pek çok meyve ağacına ev sahipliği yapan vadideki asırlık ceviz ağaçlarından mahsul alabilmek için üreticiler bu sezon farklı bir yöntem tercih etti. Ağaçların boyunun uzun ve dalların yüksek olması nedeniyle zorlanan köylüler, alana vinç getirdi. Vinç yardımıyla en yüksek dallara ulaşan üreticiler, mahsulü zarar vermeden ve güvenli bir şekilde topladı. Ağaçlardan indirilen cevizler, vadi sakinleri tarafından yerden toplanarak çuvallara konuldu.

Bölgede kış hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ceviz hasadı mesaisinin yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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