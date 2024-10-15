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Hakkari'de Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projesi İmzalandı

Hakkari'de Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projesi İmzalandı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi altyapı projesinin imzalandığını duyurdu. Proje, 336.745.891 TL keşif bedeliyle yol, içme suyu ve elektrik şebekesi gibi altyapı çalışmalarını içerecek.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Altyapı Projesi'ni imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle ve Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğunda gerçekleştirilecek Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı projesinin ihalesi tamamlandı. 2024 yılı birim fiyatlarına göre 336.745.891 TL keşif bedeliyle belirlenen proje kapsamında yol, yağmur suyu, içme suyu, atık su, Telekom, ENH ve YG-AG elektrik şebekesi inşaatlarının yapılması planlanıyor.

İhale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirildi ve ÜÇ-YAZ İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. uhdesinde kaldı.

Vali Ali Çelik, OSB altyapı projesinin Yüksekova'nın sanayi altyapısını güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını belirterek, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki sanayi yatırımlarının hız kazanacağını ve istihdam imkanlarının artacağını vurguladı. Vali Çelik, yatırımın Yüksekova'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade ederken, proje sürecinin başarıyla yürütülmesi için gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirtti.

Projenin sözleşmesi noter onayıyla resmiyet kazanırken, altyapı çalışmalarının 15 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Yerel Haberler Ali Çelik Yüksekova hakkari Ekonomi Finans

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