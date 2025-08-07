Hakkari'de YEKA Alanında Revizyon

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanlığı, Hakkari'de ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'nın sınırlarını güncelledi. Revizyona gidilen arazinin büyüklüğü 151 bin 300 metrekareden 149 bin 100 metrekareye düşürüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hakkari'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği arazinin alan büyüklüğünde revizyona gitti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 3 Şubat 2022'de Hakkari'nin Merkez ilçesi Merzan ile Otluca mahalleleri sınırında bulunan "339/8 - 0/623 ada/parsel" numaralı ve 151 bin 300 metrekare olarak ilan edilen alan, yalnızca Merzan Mahallesi sınırında kalacak şekilde güncellendi, arazinin alan büyüklüğü de 149 bin 100 metrekare olarak revize edildi.

Söz konusu düzeltme ilanında alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu

İtirafçı olan iş insanından İmamoğlu'nu zora sokacak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.