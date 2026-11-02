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Hakkari'de 200 gram ekmeğin fiyatı yarından itibaren 2 TL artışla 17 TL oldu

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Hakkari'de 200 gram ekmeğin fiyatı yarından itibaren 2 TL artışla 17 TL oldu
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Hakkari'de 200 gram ekmeğin fiyatı TESK onaylı tarifeyle 2 TL artırılarak 17 TL oldu. Yarından itibaren geçerli olacak tarife fırınlarda uygulanacak ve belirlenen azami fiyatın üzerinde satış yapılamayacak.

Hakkari'de ekmek fiyatı 2 TL artırılarak 17 TL'ye yükseltildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) onaylı fiyat tarifesine göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 17 TL olarak belirlendi. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanan ve ilgili kurumların mühürlerini taşıyan fiyat tarifesi, kentteki fırınlarda uygulanacak azami satış fiyatını gösteriyor.

Tarifede, 200 gram ekmek için 17 TL fiyat belirtilirken, fiyat tarifelerinin belirlenen azami hadleri gösterdiği ve bu sınırların üzerinde satış yapılamayacağı ifade edildi. Hakkari'deki zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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