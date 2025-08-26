Hakem Kurulu 4. toplantısı başladı! İşte masadaki rakam

Hakem Kurulu 4. toplantısı başladı! İşte masadaki rakam
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4. kez toplandı. Kuruldan çıkacak ve itiraz edilemeyecek kesin kararın cuma gününe açıklanması bekleniyor. Hükümetin teklifi 2026 için %11+%7, 2027 için %4+%4... Uzmanlar, oranların en fazla 1–2 puan artarak, 2026'da %19, 2027'de ise %9 zam çıkabileceğini tahmin ediyor.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında bugün saat 14.00'da 4. kez toplandı.

AKADEMİSYENLER DE TOPLANTIDA

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendika temsilcileri yer alıyor. Kanuna göre kurul, başvurunun ardından 5 iş günü içinde kararını vermek zorunda...

Hakem Kurulu 4. toplantısı başladı! İşte masadaki rakam

KARARA İTİRAZ EDİLEMEYECEK

Hakem Kurulu'nun vereceği karar taraflara yazılı olarak bildirilecek. Kurulun kararı bağlayıcı ve kesin hükmünde sayılacak. Belirlenecek zam oranı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ NEYDİ?

Hükümet, son teklifinde memura: 2026'nın ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7, 2027'nin her iki dönemi için %4+%4 artış önermişti. Ayrıca taban aylıklara 1.000 TL ek artış yapılması da teklif edilmişti.

Hakem Kurulu 4. toplantısı başladı! İşte masadaki rakam

MİLYONLARCA KİŞİYİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Süreç sonunda memur ve memur emeklilerinin 2026–2027 zam oranları kesinleşmiş olacak. Elde edilecek kazanımların milyonlarca kişiyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR AÇIKLANACAK

Cuma gününe kadar açıklanması beklenen kararın, hükümetin önerdiği zam oranından yalnızca 1-2 puan yukarıda olabileceği tahmin ediliyor. Seyyanen zam ve diğer taleplerin karşılanma ihtimalinin ise düşük olduğu değerlendiriliyor.

Hakem Kurulu 4. toplantısı başladı! İşte masadaki rakam

YÜZDE 19 RAKAMI AĞIR BASIYOR

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda 2026 yılı için hükümetin %18'lik teklifine ek olarak %1 artış yapılabileceğini, toplamda %19 zam beklediğini söyledi. 2027 yılı için ise hükümetin %8'lik teklifinin %1 revizeyle %9 seviyesinde sonuçlanabileceğini öngördü.

Haber YorumlarıEmir Emir:

EĞER HAKEM HEYETİ HÜKÜMET TARAFINİ TUTUP MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ HAKKINI VERMEZSE KENDİLERİ VE ÇOCUKLARİ İNŞALLAH AYNI DURUMA DÜŞER.ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDE EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM TARİHTE İLKDEFA MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ,ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEDİM BUNUN KARŞILIĞINI İSTİYORUM.50 YAŞINDAYIM DÜĞÜNDE, KAHVEDE HER TOPLULUKTA BUNUN PROPAGANDASINI YAPACAĞIM İKTİDARA OY VERDİRMEMEK.

Haber Yorumlarıvatandaş:

eyt senin hakkından biraz aldı. haberin yok mu? pastayı üleştiniz dilimler küçüldü. her yer emekli kaynıyor.

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Emin ol hiç birisinin çocuğu memur statüsünde değildir. Hepsi kaymağını yiyiyordur şimdi

Haber YorumlarıFalanFilan:

Hiç vermeyin.. Hatta geçen sene verilenide geri alın...!!! Avrupa bizi kıskanıyor beeee

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Komisyon başkanı aynı zamanda Sayıştay başkanı ülkenin ekonomik rakamlarını iyi bilenlerden bu rakamlara hangi vicdanla imza atacak ama mecbur yoksa reyiz cızzzz

Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Heyet son güne kadar hükümetin önceden teklifi olan 11 7 ve 4 4 ü 1 veya 2 ilave ile açıklamayacak çünkü heyetin eline bu fırsat 2 yılda bir geçiyor. Oturum başı para artı toplantıda bol bol yeme içme var bu fırsat tepilmez.

Haber YorumlarıVATAN SEVER:

Oturum başı 26,500 lira alıyormuş kurul üyeleri memura şimdi neyi verirler diyeceklerim bu kadar

