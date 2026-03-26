Salihli Elektrikçiler Odası'nda yeni başkan Bilgiç oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 adayın yarıştığı Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde Hakan Bilgiç, odanın yeni başkanı oldu.

342 üyesi bulunan odanın olağan genel kurulu Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TETESFED) Genel Başkanı Yusuf Aslantürk üstlendi. Mevcut başkan Bahadır Çelikkol'un aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Hakan Bilgiç, Kamil Aydın ve Uğur Güngör yarıştı.

Kongrede kullanılan 316 oyun 145'ini alan Hakan Bilgiç, odanın yeni başkanı seçildi. Üç oyun geçersiz sayıldığı seçimde diğer adaylardan Uğur Güngör 96, Kamil Aydın ise 72 oy aldı. Yeni başkan Bilgiç, tüm üyelere teşekkür ederek, "Kimseyi ayrıştırmadan odamızı ortak akılla, üyelerimizle birlikte daha ileriye götüreceğiz" dedi.

Genel kurulda, 5 dönem oda başkanlığı görevini yürüten Bahadır Çelikkol'a, TETESFED Genel Başkanı Yusuf Aslantürk tarafından plaket verildi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Davut Satılmış, Hasan Çetin, Mehmet Kadri Yeşilmen, Ersin Caner, Halil Ocak ve Halil Türkmen Denetim kurulu ise Mehmet Sarıkaya, Halil Mert Karaca ve Ümitcan Islı - MANİSA

