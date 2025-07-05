HAK-İŞ'ten Yeni Eylem Kararları: Kamu Çerçeve Protokolü için Protesto

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde (KÇP) yeni eylem kararları aldığını açıkladı.

HAK-İŞ Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu toplantısı, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert'in başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ve Öz Sağlık-İş, Özçelik-İş, Öz Gıda-İş, Öz Güven-Sen, Öz İletişim-İş, Medya-İş ve Öz Orman-İş Sendikaları Koordinasyon Kurulu temsilcileri ve uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, HAK-İŞ'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklaması başta olmak üzere, illerde gerçekleştirilen eylem sürecine ilişkin üye sendikalar tarafından değerlendirmelerde bulunuldu. HAK-İŞ Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu toplantısında, gelecek hafta KÇP konusunda sahada uygulanacak kararlar değerlendirildi.

Bu kapsamda Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulumuz tarafından gelecek hafta boyunca HAK-İŞ üyelerinin öğle molalarında ve mesai bitimlerinde işyeri önünde oturma eylemi yapması, üyelerin kollarına siyah kurdele takmaları, yemekhane bulunan uygun işyerlerinde yemek yememe kararları alındı. - ANKARA