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Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor

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Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 29,06 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,75'ten, sterlin ise 36,90'dan alıcı buluyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,00'dan tamamladı. Dolar/TL, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,2 primle 29,06'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL31,75'ten, sterlin/TL ise 36,90'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 102,4 seviyesinde dengelendi.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti. Geçen hafta merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslese de Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpüledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısını gerçekleştireceği ocak ayında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75'te bulunuyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN 250 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyururken, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak kararlar yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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