Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu, yüzde 336,01 ile 'Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon' olurken, en yüksek emeklilik fonu getirisi ise yüzde 1,44 ile 'Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu'ndan geldi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON0,9893336,01
PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,75714153,94
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,84533343,96
PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,64082532,95
RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,57282330,03
PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON9,90477323,79
PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,95825923,75
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)191,74454523,08
PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,95101623,03
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1027,80422,69
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,7295931,44
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,089271,40
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3266991,40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2838321,26
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,8131971,22
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4990831,15
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2637661,15
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,7214121,14
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5484521,13
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,937771,13
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
