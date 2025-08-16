Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
Bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu, yüzde 336,01 ile 'Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon' olurken, en yüksek emeklilik fonu getirisi ise yüzde 1,44 ile 'Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu'ndan geldi.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 336,01 ile "Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon" oldu.
"Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu" ise yüzde 1,44'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|0,9893
|336,01
|PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,757141
|53,94
|PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,845333
|43,96
|PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,640825
|32,95
|RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,572823
|30,03
|PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON
|9,904773
|23,79
|PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,958259
|23,75
|DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|191,744545
|23,08
|PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,951016
|23,03
|TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|1027,804
|22,69
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,729593
|1,44
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,08927
|1,40
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,326699
|1,40
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,283832
|1,26
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,813197
|1,22
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,499083
|1,15
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,263766
|1,15
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,721412
|1,14
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,548452
|1,13
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,93777
|1,13
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi