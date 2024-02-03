Hafize Gaye Erkan görevden mi alındı istifa mı etti? Karar metnindeki detay dikkat çekti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Erkan'dan boşalan koltuğa Fatih Karahan oturdu. Karahan'ın görev ilanının yayımlandığı kararnamede Hafize Gaye Erkan için "Görevden alındı" ifadesinin yer alması dikkat çekti.

Açıklanan karar metninde "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na, 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İKİ YIL DAHA MAAŞ ALABİLECEK

Merkez Bankası başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde görev süreleri dört yıl olarak belirleniyor. Ancak 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesine göre KHK'nin kullandığı tabirle, performanslarının yeterli görülmemesi durumunda bu görevden alınabiliyorlar. Görevden alındıktan sonra ise yine bu 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN GÜVEN MESAJI

Erkan'ın istifa kararı sonrası bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.