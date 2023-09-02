Hacıbaba Pastaneleri Şanlıurfa'da Yoğun İlgi Gördü

Soğuk baklavanın patentine sahip olan Hacıbaba Pastaneleri, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen fuarda yoğun ilgi gördü.

Diyarbakır'da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen tanıtım fuarında stant açtı. Soğuk baklava ile ün salan pastane vatandaşların ilgi odağı oldu. Fuar alanını gezen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Hacıbaba Pastanelerinin standında tatlılardan tattı. Soğuk baklavanın tadını beğendiğini belirten Vali Şıldak, "Diyarbakır'dan gelen bir işletme, tadına baktık ve çok beğendik. Öneriyoruz, her damak tadı eminim ki keyif alacaktır. Urfa'da bu tanıtım günleri, kültür, sanat ve turizm günlerine renk kattı. İnsanlarımız da bolca rağbet ediyor. Devamında inşallah bunu bir festival olarak daha üst seviyede bir organizasyon şeklinde gerçekleştireceğiz. Hacıbaba Pastanelerinin bir şubesi de buraya yakışır." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, pastanenin ürettiği ürünlerin tümünü beğendiğini söyledi. Beyazgül, "Vatandaşlarımızın tadacağı kadar tatlı getirmişler. Hiç de kısıtlamamışlar. Ne kadar misafir gelirse gelsin biz hazırız diyorlar. Ama ayrıca bu lezzet de çok güzel bir lezzet. Bunun keşfedilmiş olması da çok önemli. Az önce tatlıyı yeniden tattık, çok hoşumuza gitti. Biz işlerinize bereket diliyoruz" diye konuştu.

Hacıbaba Pastanelerinin lezzetiyle tanışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Siverek Belediyesi Başkanı Ayşe Çakmak, firmaya başarılar diledi. Çakmak, "Şanlıurfa'da birincisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Turizm Fuarı'nda çok güzel bir firmamızla bir aradayız. Hacıbaba baklavaları ve tatlı severlerin buluştuğu bir yer yerdeyiz. Sunumu yapılırken de gördüğümüz kadarıyla da büyük bir rağbet gösterdi. Çok güzel, lezzeti olan, özellikle de soğuk baklavasıyla da ünlü bir firma. Bu güzel firmamızın lezzetlerini tattık hep beraber. Hacıbaba firmamıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA