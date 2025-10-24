Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi Verildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesine ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verdi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, TSE'nin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirmesine ilişkin tören, Hacettepe Üniversitesi'nde yapıldı.

Törene, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, akademisyenler ve TSE yetkilileri katıldı.

Şahin, buradaki konuşmasında, kalite kavramının yalnızca bir sertifika ya da belge değil, bir kurumun yönetim anlayışını ve topluma kattığı değeri yansıtan bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Fakültenin almaya hak kazandığı ISO 9001 belgesinin, fakülte bünyesinde yerleşmiş olan sürekli iyileştirme kültürü, planlı çalışma anlayışı ve ortak vizyonun bir tescili olduğuna dikkati çeken Şahin, "Üniversitelerin kalite yolculuğuna verilen destekler stratejik öncelik taşıyor. Üniversitelerde yerleşen kalite kültürü, ülkenin geleceğini şekillendiren nesillerin niteliğini doğrudan etkiler. Kaliteli bir yönetim sistemi yalnızca kurum iç işleyişini değil, toplumla kurulan ilişkiyi de dönüştürür. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu alanda örnek bir vizyon ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Şahin, TSE olarak üniversitelerin kalite süreçlerinde her zaman yanlarında olduklarını bildirerek, belgelendirme faaliyetlerinin ötesine geçip laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi, araştırma merkezlerinin uluslararası tanınırlığının artırılması, dijital dönüşüm, yapay zeka destekli test sistemleri, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temelli standartlar gibi alanlarda işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güran da TSE tarafından gerçekleştirilen belgelendirme sürecinin, Eğitim Fakültesinin kalite yönetimi alanındaki kararlılığını tescillediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Şahin, Güran'a belgeyi takdim etti.