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Tüik: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 34,62 Arttı

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TÜİK verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) nisan ayında yıllık %34,62, aylık %3,23 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık %38,46 ile en yüksek artışı kaydetti.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) nisan ayında yıllık yüzde 34,62, aylık ise yüzde 3,23 artış kaydedildi.

TÜİK, nisan ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 18,17 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,62, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,43 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 38,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,79 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,91 artış gerçekleşti. Endekste, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 31,78n, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 34,04, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 32,44 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise yüzde 3,55 artış kaydedildi. Endekste, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,68 ile idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 3,27 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
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