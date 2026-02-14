Trafik Sigortası Olmayan Kazalarda Tazminatlar Artıyor

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada ve sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu kazalarda zarar gören 3'üncü kişilerin ölümü durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik halinde ise kendilerine tazminat ödeyen Güvence Hesabı'ndan yararlananların sayısı geçen yıl yükselirken, ödenen tazminat tutarı 822 milyon lirayı aştı.

Trafik kazalarında meydana gelen yaralanma, sakat kalma, ölüm ve sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu kazalardan kaynaklı bedensel zarar hallerinde mağdur vatandaşların zararını karşılamak için kurulan hesaptan 2025'te 1820 dosya sahibine 822 milyon 728 bin liralık ödeme yapıldı. Söz konusu rakam ile 2024'te ödenen 576 milyon 270 bin liralık tazminata göre yüzde 42 artış gerçekleşti.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Güvence Hesabı Genel Müdürü Özgür Öntürk, 2025'te ödenen 822 milyon liranın, 636 milyon 44 bininin maluliyet kaynaklı tazminatlardan kaynaklandığını belirtirken geri kalan ödemelerin 167 milyon liralık önemli bir kısmını ölüm nedeniyle ödenen destekten yoksun kalma tazminatlarının oluşturduğunu kaydetti.

"Kuruluşundan bu yana 72 bin 106 dosyaya 5 milyar lira ödeme yapıldı"

Güvence Hesabı'nın kurulduğu günden bugüne kadar 72 bin 106 dosyaya yaklaşık 5 milyar liralık tazminat ödendiğini belirten Öntürk, bu rakamın 1 milyar lirasını iflas eden sigorta şirketleri için ödenen maddi ve bedeni tazminatlar, 4 milyar lirasını ise sigortasız, tespit edilemeyen ve çalıntı araçların sebebiyet verdiği bedeni tazminatların oluşturduğuna dikkati çekti.

Ödenen tutarın büyük çoğunluğunu trafik sigortasının oluşturduğunu hatırlatan Öntürk, "Yaklaşık 3,8 milyar liralık kısmı trafik sigortasından kaynaklanan tazminatlara ilişkin. Geri kalan 99 milyonluk ödememiz otobüs koltuk ferdi kaza sigortası ve taşımacılık sigortasından oluşmaktadır. Bunun dışında kalan 18 milyon liralık rakam da tehlikeli maddeler, tüp gaz sorumluluk ve maden çalışanları ferdi kaza sigortasından kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

"Her beş araçtan birinin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor"

Güvence Hesabı Genel Müdürü Özgür Öntürk, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de, trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 2025 Aralık sonu itibarıyla 33 milyon 612 bin 650 olduğunu anımsatarak, bunların 7 milyon 429 bin 721'inin sigortasız olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de trafiğe tescilli taşıt sayısının yıldan yıla arttığını belirten Öntürk, Aralık 2025 itibarıyla araç türlerine göre sigortasızlık oranının yüzde 22 seviyelerinde olduğunu aktardı.

Öntürk, araç gruplarına göre yapılan sigortasızlık oranı analizine göre, sigortasızlık düzeylerinin araç türleri arasında belirgin farklılıklar gösterdiğini belirterek, "En yüksek sigortasızlık oranı yüzde 65,47 ile motosiklet grubunda görülmektedir. Bu oran, ilgili taşıt türlerinde sigortalılık bilincinin oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Sigortasızlık oranında traktörlerin yüzde 36,84'lük oranla ikinci sırada yer aldığını söyleyen Öntürk, benzer şekilde kırsal bölgelerde yaygın olarak kullanılan ve çoğu zaman özel kullanım dışı faaliyetlerde değerlendirilen bu araç grubunun da sigortalılık kapsamı dışında kaldığının gözlemlendiğini belirtti.

Öntürk, otomobillerde diğer araç türlerine göre sigortasızlık oranının yüzde 5,8 ile düşük gözüktüğünü ancak bu araçların milyon seviyesinde olduğunu dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplamda sigortasızlık oranı yüzde 22,10 olarak hesaplanmış olup bu oran Türkiye genelinde her beş araçtan birinin zorunlu trafik sigortası bulunmadığını göstermektedir. Bu bulgular, sigorta sistemine erişim, kullanıcı bilinci, ekonomik faktörler ve denetim eksikliklerinin sigortasızlık oranları üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, özellikle motosiklet ve traktör gibi yüksek sigortasızlık oranına sahip araç gruplarına yönelik özel politika önerilerinin geliştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, sigortalılık düzeyinin artırılması açısından elzem görünmektedir."

Öntürk, şu an trafik sigortasında bir bedeni zarar için teminat limitinin 3,6 milyon liraya kadar çıktığını hatırlatarak, trafik kazalarının her yıl binlerce kişinin maddi ve bedeni zarara uğramasına neden olduğundan bahsetti.

Söz konusu zararların karşılanmasının büyük ölçüde zorunlu trafik sigortası sistemi sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Öntürk, "Trafik sigortası yalnızca bir yasal yükümlülük değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve mağduriyetlerin giderilmesini sağlayan hayati bir güvencedir." diye konuştu.

"Güvence Hesabı ödediği tazminatı kazaya sebep olanlara rücu ediyor"

Öntürk, trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan tazminat tutarlarının ciddi boyutlara ulaşabildiğini, bu durumun trafik sigortası olmadığı hallerde hem kazaya sebep olan sürücüler hem de mağdurlar açısından ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, Güvence Hesabı'nın mağdurlara tazminatlarını ödedikten sonra kazaya sebep olan aracın sürücüsüne ve araç sahibine tazminatı rücu ettiğini hatırlattı.

Zorunlu trafik sigortasının önemine dikkati çeken Öntürk, şu örneği vererek vatandaşları uyardı:

"2023'te meydana gelen bir trafik kazasında, sigortasız bir aracın sürücüsünün kusuru nedeniyle 25 yaşındaki bir vatandaş yüzde 80 oranında sürekli malul kaldı. Kazaya bağlı olarak ortaya çıkan bu ağır bedensel zarar nedeniyle, mağdurun 18 milyon lirayı aşan tazminat hakkı doğdu. Mağdurun Güvence Hesabı'na yapılan başvurusu sonucunda, yürürlükteki teminat limitleri çerçevesinde ödeme gerçekleştirildi. Ancak söz konusu ödeme, meydana gelen zararın tamamını karşılamaya yeterli olmadı. Bu örnek, trafik kazaları sonucunda ortaya çıkabilen yüksek tazminat tutarları karşısında zorunlu trafik sigortası teminatlarının önemini açıkça ortaya koyuyor."

Öntürk, Güvence Hesabı'nın zorunlu trafik sigortasının hiç yaptırılmadığı veya yenilenmediği durumlarda, mağdur olan üçüncü kişilerin zararlarının karşılanmasını sağlayarak önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini vurguladı.

Sigortasız araçların neden olduğu kazaların, tespit edilemeyen araçlar veya sigorta şirketinin mali bünye yetersizliği gibi durumlarda, yüksek tazminat taleplerinin karşılanmasının Güvence Hesabı aracılığıyla mümkün olacağını belirten Öntürk, "Trafik sigortası, kazaya karışan tarafların ekonomik geleceğini koruyan, mağduriyetlerin giderilmesini sağlayan ve sosyal adaletin tesisine katkıda bulunan temel bir güvence mekanizmasıdır. Güvence Hesabı ise bu sistemin tamamlayıcı unsuru olarak, sigortasızlık veya belirsizlik durumlarında dahi mağdurların yalnız bırakılmamasını sağlamaktadır." diyerek sözlerini tamamladı.