ATO Başkanı Baran: '2026 yılı Türkiye ekonomisinin daha sağlam temellere oturduğu bir yıl olacak'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Küresel ekonomik gelişmeler Türkiye için risklerle birlikte fırsatları da beraberinde getiriyor. 2026 yılı Türkiye ekonomisinin daha sağlam temellere oturduğu bir yıl olacak" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın 29'uncu Dönem Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında gerçekleşti. Yılın son Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, 2026 yılına ilişkin de beklenti ve öngörülerini paylaştı.

"Uluslararası kuruluşlar, küresel büyümenin 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyor"

Baran, dünya ekonomisinin son yıllarda büyük ölçüde belirsizliklerle dolu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Pandemiyle başlayan kırılganlıklar, jeopolitik gerilimler, yüksek enflasyon ve sıkı para politikalarıyla birleşti. 2025 yılı, büyümenin olduğu ama güven ve öngörülebilirliğin sınırlı kaldığı bir yıl olarak geride kalıyor. Uluslararası kuruluşlar, küresel büyümenin 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyor. Bu tablo, küresel ölçekte bir durgunluk olmasa da, güçlü bir büyümeden söz edemeyeceğimizi gösteriyor. Türkiye ekonomisi açısından ise 2025 yılı, enflasyonla mücadele ve makroekonomik dengelenmenin ön planda olduğu bir yıl oldu. Sıkı para politikasına rağmen büyümenin pozitif seyretmesi, ekonomimizin dayanıklılığını ortaya koydu" diye konuştu.

"Yüksek finansman maliyetleri, işletmelerimizin hareket alanını daralttı"

Nitelikli işgücü ve istihdam konularına dikkat çeken Gürsel Baran, "İşsizlik oranının tek hanede kalması, özellikle KOBİ'lerimizin ve hizmetler sektörümüzün istihdamı koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ancak genç nüfusun istihdamı ve nitelikli iş gücü ihtiyacı önümüzdeki dönemin konuları arasında yer almaya devam edecek. Yüksek finansman maliyetleri, işletmelerimizin hareket alanını daralttı. Buna rağmen üretimini, ihracatını ve istihdamını koruyan iş dünyamız, ekonominin ayakta kalmasını sağladı" dedi.

"2026 yılı Türkiye ekonomisinin daha sağlam temellere oturduğu bir yıl olacak"

Dünya ekonomisindeki kırılganlıklar göz önüne alındığında, 2026 yılına temkinli bir iyimserlikle yaklaştıklarını ifade eden Baran, "Küresel ekonomik gelişmeler Türkiye için risklerle birlikte fırsatları da beraberinde getiriyor. 2026 yılı Türkiye ekonomisinin daha sağlam temellere oturduğu bir yıl olacak. Enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesi, finansman maliyetlerinin kademeli olarak gerilemesi ve yatırımların yeniden hız kazanması en temel beklentimiz. Bununla birlikte, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, orta ve uzun vadede rekabet gücümüzü belirleyecek en kritik unsurlar arasında bulunuyor. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyüme, iş dünyamızın önümüzdeki dönemdeki ana yönelimleri olacaktır" şeklinde konuştu.

ATO Başkanı Baran, konuşmasına Ankara Ticaret Odası'nın 2026 yılı Çalışma Planı ve ATO Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerine ilişkin konularla devam etti. - ANKARA