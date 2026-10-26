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Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesi Türkiye Sigorta tarafından feshedildi

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Türkiye Sigorta, genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesinin yönetim kurulunun bugünkü kararı doğrultusunda, aynı tarih itibarıyla feshedildiğini duyurdu. Şirket, bu kararı Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamayla bildirdi.

Türkiye Sigorta, şirketin genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'le iş sözleşmesini bugün feshettiğini duyurdu.

Türkiye Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, şirketin genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesinin yönetim kurulunun bugünkü kararı doğrultusunda, aynı tarih itibarıyla feshedildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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