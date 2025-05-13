Güriş İnşaat, Romanya'da 100 MW Kapasiteli Batarya Enerji Depolama Projesi Satın Alıyor

Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ, Romanya'da yer alan 100 megavat (MW) /200 megavat saat (MWh) kapasiteli batarya enerji depolama projesi "BESS IAZ"ı bünyesine katıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaat, endüstri ve enerji alanlarında hizmet veren Güriş, 100'ü aşkın projelik deneyimine Romanya'daki yeni yatırımını ekledi.

Romanya'daki 100 MW/200 MWh kapasiteli batarya enerji depolama projesi "BESS IAZ"ı bünyesine katan Güriş, Caras-Severin iline bağlı Iaz köyünde konumlanan projeyi geliştiren ENERGY CAPITAL GROUP SRL'yi satın alıyor.

Satın almayla Güriş, Güneydoğu Avrupa'daki yenilenebilir enerji pazarına güçlü bir giriş yaparak, bölgedeki büyüme hedeflerine önemli bir adım atmış oldu. Şirket, gelecek dönemde bu alandaki yatırımlarını artırmayı planlıyor.