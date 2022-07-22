Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti - Haberler

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Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti

AA - Tuğba Yardımcı - Ekonomi
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Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına Doğu Karadeniz'den giren 2 firmanın yetkililerini başarılarından dolayı kutladı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına Doğu Karadeniz'den giren 2 firmanın yetkililerini başarılarından dolayı kutladı.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, her yıl geleneksel olarak İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesine 2021 yılında Doğu Karadeniz Bölgesinden iki firmanın girmeyi başardığı belirtildi.

Rize merkezli Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'nin listeye 61. sıradan giriş yaptığı vurgulanan açıklamada, Kebir Süt markası ile süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Trabzon merkezli Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeniden sıralamaya girme başarısı göstererek 261. sırada yer aldığının altı çizildi.

Açıklamada, Gürdoğan'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Bölgemizin güzide sanayi kuruluşlarından olan ihracatçı üyelerimiz Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ ve Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesine girme başarısı gösterdi. Her iki firmanın da kendi sektörlerinde birer dünya markası haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Gerek ülkemize kazandırdıkları döviz, gerekse insanımıza sağladıkları iş imkanları ve istihdam kapasiteleri takdire şayan."

AA / Tuğba Yardımcı - Ekonomi

Doğu Karadeniz Karadeniz Türkiye Ekonomi Haberler

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