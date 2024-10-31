Üye Girişi
Haberler

Gürcistan Başkonsolosu Trabzon'da Ticaret ve Turizm İşbirliğini Görüştü

Gürcistan Başkonsolosu Trabzon'da Ticaret ve Turizm İşbirliğini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile birlikte direkt uçuşların başlaması sonrası ticaret ve turizmin geliştirilmesi konularını değerlendirdi.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Iashvili ve TTSO Başkanı Erkut Çelebi'nin, Tiflis ile Trabzon arasındaki direkt uçuşların başlamasının ardından ticaret ve turizmin geliştirilmesiyle ilgili konuları görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, Türk iş insanlarının Batum'a yaptığı yatırımların direkt seferler sayesinde Tiflis'i de geliştireceğini vurguladı.

Çelebi, uzaklık ve ulaşım zorlukları nedeniyle Tiflis ve Gürcistan'ın doğu bölgesiyle bugüne kadar yakın ilişkiler kurulamadığına işaret ederek, "Şimdi direkt uçak seferiyle Tiflis artık 40 dakika uzağımızda. Sağlık turizmi hedefiyle bu çalışmayı başlattık ancak diğer turizm çeşitleri ve özellikle ticaretin de büyük oranda gelişeceğine inanıyoruz. Kasım ayında mobilya kümelenmesine katılan iş insanlarımızla Tiflis'te ikili iş görüşmesi etkinliği düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aralıkta sağlık turizmiyle ilgili Gürcistan firmalarını şehirde ağırlayacaklarını belirten Çelebi, "Mümkün olduğunca karşılıklı ticaret heyetleriyle ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız, Gürcistan ile 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koydu. Trabzon iş dünyası olarak bu rakama elimizden gelen katkıyı vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelebi, Tiflis'te kurmayı planladıkları sektör alanıyla ilgili arazi arayışında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50-70 dönümlük arazide Türk firmalarının ürünlerini üretip satışını yapabilecekleri bir konsept üzerinde çalışıyoruz. Bu anlamda Tiflis civarında da uygun arazilerle ilgili ortak bir çalışma yapmayı arzuluyoruz. Gürcistan pazarına açılmak isteyen firmalarımız için iyi bir fırsat yaratmayı hedefliyoruz."

Başkonsolos Iashvili ise karşılıklı ticaret ve turizm heyetleri olmak üzere her konuda yapılacak ortak çalışmalara destek vermekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Ekonomi
Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Çalışma süreleri tartışmasına Bakan Işıkhan son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.