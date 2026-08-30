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Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 42 bin MWh'yi aştı

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Türkiye'de dün 1 milyon 42 bin 382 MWh üretim, 1 milyon 21 bin 648 MWh tüketim gerçekleşti. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük 07.00'deydi. Üretimde barajlı hidroelektrik ilk sırada, ihracat 22 bin 278 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 42 bin 382 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 21 bin 648 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 700 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 395 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 42 bin 382 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 21 bin 648 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 278 megavatsaat elektrik ihracatı, 1638 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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