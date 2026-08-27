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Türkiye'de dün 1,2 milyon MWh elektrik tüketildi

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Dün 1 milyon 222 bin 375 MWh üretim, 1 milyon 200 bin 511 MWh tüketim gerçekleşti. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük 06.00'daydı. Üretimde barajlı HES ilk sırada; ihracat 22 bin 708 MWh, ithalat 923 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 222 bin 375 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 200 bin 511 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 543 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 661 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 222 bin 375 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 200 bin 511 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 708 megavatsaat elektrik ihracatı, 923 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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