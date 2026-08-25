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Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1,2 milyon MWh'i aştı

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Türkiye'de dün üretim 1 milyon 201 bin 152 MWh olurken, tüketim 1 milyon 179 bin 578 MWh olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da yaşandı. Üretimde barajlı HES ilk sırada yer aldı. İhracat 22 bin 423 MWh, ithalat 822 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 201 bin 152 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 179 bin 578 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 413 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 536 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 201 bin 152 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 179 bin 578 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 423 megavatsaat elektrik ihracatı, 822 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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