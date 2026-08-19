Türkiye'de dün elektrik üretimi tüketimi aştı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 160 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 137 bin 405 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 952 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 805 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 160 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 137 bin 405 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Kaynak: AA