Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 247 bin 554 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 226 bin 378 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 670 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 787 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 247 bin 554 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 226 bin 378 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 600 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 483 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA