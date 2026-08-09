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Türkiye'de elektrik üretimi dün tüketimi aştı

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Dün Türkiye'de 1 milyon 175 bin 205 MWh elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 153 bin 735 MWh oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 07.00'de gerçekleşti. Üretimde barajlı HES ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 175 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 153 bin 735 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 970 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 856 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 175 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 153 bin 735 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 181 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 703 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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