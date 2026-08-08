Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 230 bin 519 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 208 bin 848 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 449 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 476 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 230 bin 519 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 208 bin 848 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 617 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 25 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA