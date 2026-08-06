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Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

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Türkiye'de dün 1 milyon 228 bin 916 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 206 bin 547 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük 06.00'da gerçekleşti. Üretimde barajlı HES ilk sırada, ihracat 24 bin 503 megavatsaat.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 228 bin 916 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 206 bin 547 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 954 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 837 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 228 bin 916 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 206 bin 547 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 503 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 188 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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