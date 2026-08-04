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Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi

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Türkiye'de dün 1 milyon 184 bin 277 MWh elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 162 bin 493 MWh oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük 05.00'te. Üretimde ithal kömür ilk sırada. İhracat 23 bin 111 MWh, ithalat 1089 MWh.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 184 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 162 bin 493 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 400 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 846 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 184 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 162 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,4 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı, 1089 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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