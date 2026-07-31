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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 154 bin 155 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 149 bin 612 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 154 bin 155 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 149 bin 612 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 812 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 536 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 154 bin 155 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 149 bin 612 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 713 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 140 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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