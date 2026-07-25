Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 162 bin 186 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 159 bin 679 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 773 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 39 bin 638 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 162 bin 186 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 159 bin 679 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 973 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 394 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA