Türkiye'de dün günlük bazda 664 bin 854 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 663 bin 231 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 664 bin 854 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 663 bin 231 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 561 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 847 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 664 bin 854 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 663 bin 231 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile akarsu santralleri ve yüzde 14,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 321 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 698 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.