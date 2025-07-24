Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
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Türkiye genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasının ardından elektrik tüketiminde de artış yaşandı. Ülke genelinde dün 1 milyon 211 bin 289 megavatsaatlik tüketimle günlük bazda rekor kırıldı.

Türkiye'de dün 1 milyon 211 bin 289 megavatsaatlik tüketimle günlük bazda rekor kırıldı.

GÜNLÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ 1 MİLYON MEGAVATSAATİ AŞTI

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin güncellenen verilerine göre, günlük bazda dün 1 milyon 217 bin 882 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 211 bin 289 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tüketimle günlük bazda en yüksek seviye görüldü.

SICAKLIKLARLA BİRLİKTE KLİMA KULLANIMI ARTTI

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesinde etkili oldu. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 23 Temmuz 2024'te 1 milyon 208 bin 706 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 802 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 936 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 496 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Yandaşlar yaşadı desene. Elektrik dağıtıyorum hesabına çuvalla götürüyorlar.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

İşiniz gücünüz algı iftira olumlu hiç bir konuşmanız yok aynı lanetlenmiş kavimler gibi hiç bir şeyden memnun olmuyorsunuz

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yanıt15
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bu işin yandaşı mandaşı yok, giden kan herkesten gidiyor. İşe yaramayan hatta serinletme yerine iyice yakan o vantilatörler, kapılar pencereler açıkken kamu kurumlarında çayır cayır çalışan klimalar, ortam sıcağından dolayı iç sıcaklığı atmak için mola vermeden çalışan buzdolapları... hepsi bizim akan kanımız.

yanıt0
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Haber YorumlarıDERİN METAL:

Halil gerçekleri yüzünüze söyleyince niye algı iftira oluyo

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Bu sıcaklara dayanamayan bizler cehenneme gidersek yakıtı taşlar cinler ve insanlar olan cehennem ateşine nasıl dayanacağız

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıDüsünür:

Evet bu haber sunu demek.istiyor. elektrigede kisitlama geliyor

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

dert etme yarba ak trak klüp sana o taraf için indirim çeki verir

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