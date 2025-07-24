Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Türkiye'de dün 1 milyon 211 bin 289 megavatsaatlik tüketimle günlük bazda rekor kırıldı.

GÜNLÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ 1 MİLYON MEGAVATSAATİ AŞTI

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin güncellenen verilerine göre, günlük bazda dün 1 milyon 217 bin 882 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 211 bin 289 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tüketimle günlük bazda en yüksek seviye görüldü.

SICAKLIKLARLA BİRLİKTE KLİMA KULLANIMI ARTTI

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesinde etkili oldu. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 23 Temmuz 2024'te 1 milyon 208 bin 706 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 802 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 936 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 496 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.