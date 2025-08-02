Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyor! Tarlada kriz büyüyor

Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyor! Tarlada kriz büyüyor
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Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyor! Tarlada kriz büyüyor
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Afyonkarahisar'da lahana hasadı yapan bir çiftçi, işçi bulamamaktan dert yandı. Günlük 4 bin TL yevmiye teklif eden çiftçi, çalışacak eleman bulamadıklarını söyleyerek çağrıda bulundu.

Afyonkarahisar'da lahana hasadı yapan bir çiftçi, işçi bulamamaktan dert yandı. Günlük 4 bin TL yevmiye teklif eden çiftçi, çalışacak eleman bulamadıklarını söyleyerek çağrıda bulundu.

Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyor! Tarlada kriz büyüyor

GÜNLÜK 4 BİN TL'YE ÇALIŞACAK İŞÇİ BULUNAMIYOR

"Acil lahanada çalışacak eleman bulamıyoruz. Günlük 4 bin TL. Yerimiz Afyonkarahisar'da. Gelin çalışın" diyen çiftçi, 4 bin TL yevmiyeye rağmen işçi bulamadıklarını belirtti. Tarım işçiliğinde yaşanan eleman sıkıntısının artarak devam ettiğini belirten üreticiler, özellikle hasat döneminde işçi bulmanın giderek zorlaştığını ifade ediyor. Çiftçiler, genç nüfusun tarlada çalışmaya ilgisinin azalması nedeniyle üretimin sekteye uğradığını dile getiriyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Aradığınız işçiler 444 zorunlu gereksiz zaman kaybediyor.Lüzümsuz universitelerde fink atıyorlar. Ayrica onların daha önemli işleri var .Sosyal medyada,tıktok ta, Facebook....vs gibi sosyal medyada ülkemizi beğenmiyor ve Yabancı ülkelere guzellemeler yapıyorlar...Bırakmaya gelip ülke insanını aşağılıyor lar...

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