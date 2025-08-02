Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyor! Tarlada kriz büyüyor

Afyonkarahisar'da lahana hasadı yapan bir çiftçi, işçi bulamamaktan dert yandı. Günlük 4 bin TL yevmiye teklif eden çiftçi, çalışacak eleman bulamadıklarını söyleyerek çağrıda bulundu.

GÜNLÜK 4 BİN TL'YE ÇALIŞACAK İŞÇİ BULUNAMIYOR

"Acil lahanada çalışacak eleman bulamıyoruz. Günlük 4 bin TL. Yerimiz Afyonkarahisar'da. Gelin çalışın" diyen çiftçi, 4 bin TL yevmiyeye rağmen işçi bulamadıklarını belirtti. Tarım işçiliğinde yaşanan eleman sıkıntısının artarak devam ettiğini belirten üreticiler, özellikle hasat döneminde işçi bulmanın giderek zorlaştığını ifade ediyor. Çiftçiler, genç nüfusun tarlada çalışmaya ilgisinin azalması nedeniyle üretimin sekteye uğradığını dile getiriyor.